15 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika Trabzonspor haberleri: Flaş transfer gelişmesi! "O bölgeye mutlaka takviye yapılacak"
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bordo-mavililerdeki transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Sel, "Sol bek bölgesindeki eksiklik net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu bölge için çok ciddi bir arayış devam ediyor. Abdullah Avcı, 'Trondsen'i deneyeyim, ondan sonra kararımı vereyim' demişti ve kararını verdi. Trabzonspor kesinlikle sol beke transfer yapacak. 4 sol bek oyuncusuna teklif yapıldı ve bu oyunculardan geri dönüş bekleniyor." ifadelerini kullandı. (TS spor haberi)
15.07.2021
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