Son dakika spor haberi: Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir'den Hamsik açıklaması! "Gelişini dört gözle bekliyorum"

Trabzonspor'un genç oyuncularından Berat Özdemir açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki orta saha, bordo mavili takımın formasıyla taraftarların karşısına ilk kez çıktığında ayaklarının titrediğini söyledi. Fırtına'nın yeni transferi Marek Hamsik hakkında da konuşan Berat, "Hamsik'in yanından ayrılmam, umarım bana çok şey katabilir. Altyapıda çok videosunu izledim. Onun arkasında, yanında oynamak bana çok şey katacaktır" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

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