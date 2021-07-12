12 Temmuz 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir'den Hamsik açıklaması! "Gelişini dört gözle bekliyorum"
Trabzonspor'un genç oyuncularından Berat Özdemir açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki orta saha, bordo mavili takımın formasıyla taraftarların karşısına ilk kez çıktığında ayaklarının titrediğini söyledi. Fırtına'nın yeni transferi Marek Hamsik hakkında da konuşan Berat, "Hamsik'in yanından ayrılmam, umarım bana çok şey katabilir. Altyapıda çok videosunu izledim. Onun arkasında, yanında oynamak bana çok şey katacaktır" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
12.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Muslera PSV maçında oynayacak mı?
- Ergin Aslan: "Avrupa'da Başarı Elde Edemezsek Ligin Bir Önemi Kalmayacak" / A Spor - Spor Ajansı
- Mehmet Topal Beşiktaş'ta!
- Güvenç Kurtar: "Ver Bana Bir Kulüp, Transfer Nasıl Yapılır Sana Göstereyim!" / A Spor / Spor Gündemi
- Galatasaray'da transferlerde son durum ne?
- Larin ile sözleşme uzatılacak mı? Menajeri A Spor'a açıkladı!
- Luiz Gustavo'dan flaş sözler! "Elimden geldiği kadar..."
- Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Kampı'nda Sabah Antrenmanı! Ahmet Selim Kul Son Gelişmeleri Aktardı!
- Berat Özdemir'den Hamsik açıklaması! "Dört gözle bekliyorum"
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası