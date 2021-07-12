12 Temmuz 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir'den Hamsik açıklaması! "Gelişini dört gözle bekliyorum"

Trabzonspor'un genç oyuncularından Berat Özdemir açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki orta saha, bordo mavili takımın formasıyla taraftarların karşısına ilk kez çıktığında ayaklarının titrediğini söyledi. Fırtına'nın yeni transferi Marek Hamsik hakkında da konuşan Berat, "Hamsik'in yanından ayrılmam, umarım bana çok şey katabilir. Altyapıda çok videosunu izledim. Onun arkasında, yanında oynamak bana çok şey katacaktır" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
12.07.2021
ABONE OL

DİĞER
Berat Özdemir'den Hamsik açıklaması! Dört gözle bekliyorum Berat Özdemir'den Hamsik açıklaması! "Dört gözle bekliyorum" 12.07.2021
Yıldız isim idmanda yer almadı! Yıldız isim idmanda yer almadı! 10.07.2021
Gervinho'dan şampiyonluk sözleri! Gervinho'dan şampiyonluk sözleri! 10.07.2021
Fenerbahçe U19 1-2 Trabzonspor U19 MAÇ ÖZETİ Fenerbahçe U19 1-2 Trabzonspor U19 (MAÇ ÖZETİ) 09.07.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
GOL | Fenerbahçe 0-2 Trabzonspor GOL | Fenerbahçe 0-2 Trabzonspor 09.07.2021
F.Bahçe - Trabzon maçında müthiş röveşata! Kaleci son anda çıkardı F.Bahçe - Trabzon maçında müthiş röveşata! Kaleci son anda çıkardı 09.07.2021
GOL | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor GOL | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor 09.07.2021
Yıldız ismi böyle duyurdu! Abdullah Avcı onu çok istiyor Yıldız ismi böyle duyurdu! "Abdullah Avcı onu çok istiyor" 09.07.2021
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor! Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor! 08.07.2021
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu! Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu! 08.07.2021
GOL | Trabzonspor U19 1-0 Göztepe U19 GOL | Trabzonspor U19 1-0 Göztepe U19 05.07.2021
Fırtına'dan 2 bomba birden! Abdullah Avcı da çok istiyor Fırtına'dan 2 bomba birden! Abdullah Avcı da çok istiyor 05.07.2021
Transferi canlı yayında duyurdu! F.Bahçe'nin eski oyuncusu Fırtına'ya... Transferi canlı yayında duyurdu! F.Bahçe'nin eski oyuncusu Fırtına'ya... 05.07.2021
Avcı'dan transfer açıklaması! 1-2 takviye daha... Avcı'dan transfer açıklaması! "1-2 takviye daha..." 02.07.2021
Fırtına'dan sol beke yerli takviye! Fırtına'dan sol beke yerli takviye! 02.07.2021
Ağaoğlu'dan Ömür itirafı! Manchester City... Ağaoğlu'dan Ömür itirafı! Manchester City... 30.06.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Transferde dev çalım! Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a gidiyor
Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya İngiltere finalinde ortalığı karıştırdı! Güvenlik güçlerinin zor anları
Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya - İngiltere finali öncesi Wembley'de görkemli kapanış!
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine 2 aday
Son dakika spor haberi: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çok özel anlar yaşandı! İşte o görüntüler...
Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör