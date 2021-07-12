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Trabzonspor hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, gelecek yıl için hazırlıklarını Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'nde sürdürüyor. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik milli takıma gittikleri için kampa dahil olmadılar. Caleb Ekuban'ın da yarın kampa katılması bekleniyor. Menajerinin de İtalya'da kulüp arayışı içinde olduğunu söyleyelim ama gelen resmi bir teklif yok. Salih Kavrazlı ve Trondsen'in tedavi süreci tamamlandı." şeklinde konuştu. Ayrıca Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da antrenman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
12.07.2021
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