12 Eylül 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Skandal bir sonuç olabilir"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Dindar, "Hem Milli Takımlar'a giden futbolcular, hem Marcao'nun cezası ve Muslera'nın yorgunluğu derken durum pozitif değil. Trabzonspor transerde zar atmadı. Galatasaray ise genç oyunculara yöneldi. Maçta skandal bir sonuç ortaya çıkabilir" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (TS Gs spror haberi)
12.09.2021
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