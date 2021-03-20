Son dakika spor haberi: Ankaragücü maçı öncesi flaş yorum! "Trabzonspor golü erken bulamazsa sürpriz bir sonuç çıkabilir"

A Spor yorumcularından Nevzat Dindar, canlı yayında Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Bordo mavililerin iyi bir oyuna ihtiyacı olduğunu dile getiren Dindar, "Eğer Trabzonspor maçı erken çözemezse, Ankaragücü bir sürpriz yapabilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

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