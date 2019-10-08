08 Ekim 2019, Salı
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Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından yapılan yaplaşımda "Her şart ve koşulda sizinleyiz!" ifadelerine yer verildi. Trabzonspor'un Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek büyük destek gördü.
08.10.2019
Trabzonspor Kulübü'nden, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı geldi. Barış Pınarı Harekatı'na destek için "Türk Milleti, ordusunun yanında.. Her şart ve koşulda sizinleyiz." başlıklı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Trabzonspor Kulübü, söz konusu paylaşım ile birlikte dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
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