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Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Son 3 maçtır kazanamayan bordo-mavililer, yeni teknik direktör Nenad Bjelica'yla birlikte 3 puana ulaşmak istiyor. Son 2 maçından galip gelemeyen ev sahibi de, çıkış yakalamak istiyor. Peki; Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İki takım hakkındaki son bilgileri A Spor muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

20 Nisan 2023 | 14:51
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