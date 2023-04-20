Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Son 3 maçtır kazanamayan bordo-mavililer, yeni teknik direktör Nenad Bjelica'yla birlikte 3 puana ulaşmak istiyor. Son 2 maçından galip gelemeyen ev sahibi de, çıkış yakalamak istiyor. Peki; Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İki takım hakkındaki son bilgileri A Spor muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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