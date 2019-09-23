23 Eylül 2019, Pazartesi
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Abdülkadir Ömür: Çok şükür iyi olacağız inşallah
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan genç yıldız Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından koltuk değneğiyle yürüdüğü anları paylaştı. Ömür, paylaştığı videoya "Çok şükür iyi olacağız inşallah" notunu düştü.
23.09.2019
Trabzonspor'da yaşadığı şanssız sakatlık sonrası ameliyat edilen Abdülkadir Ömür koltuk değnekleri yardımıyla yürümeye başladı.
Bir süre sahalardan uzak kalacak genç futbolcu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Koltuk değnekleri ile yürüyen Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde pansuman olduğu görüldü. Ameliyatının 11. günü olduğunu ifade eden Ömür, "Çok şükür her halimize" ifadelerini kullandı.
AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür 12 Eylül'de Almanya'da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmişti. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncunun 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
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