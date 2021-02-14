Serkan Korkmaz'dan Bakasetas sözleri! "40 yıllık bir Trabzonsporlu gibi"

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı ve mücadeleden Bakasetas'ın golüyle 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu maçı ve Yunan yıldızı değerlendiren A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, "Bakasetas, devre arası transferi ama kırk yıllık bir Trabzonsporlu gibi oynaması ve oyun liderliğine soyunması gerçekten büyük bir başarı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

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