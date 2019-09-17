Savunmadaki golcü Filip Novak

Trabzonspor'un Çek sol beki Filip Novak, Süper Lig'de gollerine devam ediyor... Süper Lig'de Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan ​Trabzonspor'un ilk golünü atan Çek savunma oyuncusu, bordo-mavi takımdaki 3. sezonunda da golcü kimliğini gösteriyor.