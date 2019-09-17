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Savunmadaki golcü Filip Novak

Trabzonspor'un Çek sol beki Filip Novak, Süper Lig'de gollerine devam ediyor... Süper Lig'de Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan ​Trabzonspor'un ilk golünü atan Çek savunma oyuncusu, bordo-mavi takımdaki 3. sezonunda da golcü kimliğini gösteriyor.
17.09.2019

Savunmadaki golcü Filip Novak Savunmadaki golcü Filip Novak 17.09.2019
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