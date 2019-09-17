17 Eylül 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Savunmadaki golcü Filip Novak
Trabzonspor'un Çek sol beki Filip Novak, Süper Lig'de gollerine devam ediyor... Süper Lig'de Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un ilk golünü atan Çek savunma oyuncusu, bordo-mavi takımdaki 3. sezonunda da golcü kimliğini gösteriyor.
17.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Abdullah Avcı'ya sürpriz ziyaret
- Ersun Yanal: Asla oyundan vazgeçmemeliyiz
- Abdullah Avcı'ya sürpriz ziyaret
- Belhanda için özel maske
- Galatasaray alternatif formasını tanıttı
- Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe itiraz edecek!
- Belhanda için özel maske
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?
- Fenerbahçe Alanya'da tatilde
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"