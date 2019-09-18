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Ahmet Ağaoğlu: Getafe maçı zor geçecek

Trabzonspor kafilesini taşıyan özel uçak, TSİ 20.00'de Madrid Barajas Adolfo Suarez Havalimanı'na indi. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, havalimanı çıkışında yaptığı açıklamada "Bir hayli eksiklerimiz var. Rahat bir maç olmayacak orası kesin. İnşallah iyi bir sonuçla buradan ayrılırız." dedi.
18.09.2019

Türkiye'nin Madrid Büyükelçilisi Cihad Erginay tarafından karşılanan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki Trabzonspor kafilesi daha sonra otobüsle, kamp yapacağı otele geçti.

Havalimanı çıkışında gazetecilere açıklama yapan başkan Ağaoğlu, "Bir hayli eksiklerimiz var. Rahat bir maç olmayacak orası kesin. İnşallah iyi bir sonuçla buradan ayrılırız. Bu da biliyorsunuz beraberlik ya da galibiyet." dedi.

Daniel Sturridge ile ilgili bir soruya da cevap veren Ağaoğlu, "Yavaş yavaş form tutan bir oyuncu. Az süre aldı ama üzerine koya koya 90 dakikaya kadar çıkacak. Şu anda ona çok fazla ihtiyacımız olduğu bir süreci yaşıyoruz. Kanattaki oyuncularımızın sakatlığı hücum gücümüzü ciddi şekilde etkiledi." açıklamasında bulundu.

Getafe maçı için 20 futbolcusunu Madrid'e getiren Trabzonspor'un kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Joao Pereira, Filip Novak, Abdürrahim Dursun, Jose Sosa, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Muhammet Akpınar.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcu Joao Pereira, maçın oynanacağı Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda yarın TSİ 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Diğer yandan Getafe maçı için Madrid'e gelen Trabzonsporlu taraftarlar, havalimanında takımlarına destek verdi.

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