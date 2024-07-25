Ruzomberok 0-2 Trabzonspor | ÖZETİ İZLEYİN
Son dakika spor haberi: Temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya’nın Ruzomberok takımına konuk oldu. Zorlu mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı. İşte maçın özeti (TS spor haberi)
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