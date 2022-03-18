RİZESPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? Maç oynanacak mı? İşte Trabzonspor'un ilk 11'i!
Rizespor Trabzonspor CANLI İZLE | Süper Lig'in 30. haftasında Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Zorlu müsabakada bordo mavili ekip yoluna kayıpsız devam etmek isterken ev sahibi ise lig düşme potasından kurtulmak istiyor. Müsabaka 18 Mart Cuma günü 20:00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Rizespor - Trabzonspor maçını CANLI izle...
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