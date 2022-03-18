RİZESPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Rizespor - Trabzonspor derbi maçı öncesi son detaylar...
Rizespor Trabzonspor CANLI İZLE | Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Zorlu Karadeniz derbisinde bordo mavili ekip yoluna kayıpsız devam etmek isterken ev sahibi ise lig düşme potasından kurtulmak istiyor. Müsabaka 18 Mart Cuma günü 20:00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Rizespor - Trabzonspor maçını CANLI izle...
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