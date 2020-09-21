Rennes Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a talip oldu

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a talip oldu. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Uğurcan için gelen ilk teklif 12 milyon Euro bonservis bedeli, 3 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 15 pay. Futbolcunun menajeri yönetimle görüşmek için Trabzon'a geldi. Bordo-mavili yönetim oyuncuyu 20 milyon Euro'dan aşağı bırakmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

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