Lewis Baker: Duyduklarımın buraya gelmemde büyük etkisi oldu

Süper Lig'in 3. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, yeni transfer Lewis Baker antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takım arkadaşlarıyla uyumu zaman içerisinde halledeceğini söyleyen Baker, "Buraya gelmeden önce hocayla konuştum. Duyduğum şeylerden çok etkilendim ve buraya gelmemde büyük etkisi oldu" ifadelerini kullandı.

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