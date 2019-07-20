Onazi muavin olursa...

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Ogenyi Onazi, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Onazi, bu kez muavin oldu 'Bozuk var mı?' dedi, yolcu topladı. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.