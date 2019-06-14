14 Haziran 2019, Cuma
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Öğrenciler karnelerini Trabzonspor formalarıyla aldılar
Trabzon’da Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlköğretim Okulu öğrencileri karnelerini Trabzonspor formalarıyla aldılar.
14.06.2019
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlköğretim Okulu öğrencileri karnelerini Trabzonspor forması, Trabzonspor marşı ve meşaleler eşliğinde aldılar.
Geçtiğimiz karne dönemlerinde de aynı görüntülere sahne olan okulun yönetimi, öğretmenleri, öğrencileri ve veliler bu şöleni geleneksel hale getirdiler.
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