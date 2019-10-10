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Nwakaeme uçuşa geçti

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Nwakaeme son 3 maçta 4 gole direkt katkı sağladı...
10.10.2019

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme son 3 maçta çıkışa geçti..

Geçtiğimiz sezonu 11 gol, 10 asistle tamamlayan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezona ise durgun başlamıştı. Çıktığı 9 karşılaşmada skora katkı yapamayan nwakaeme, süper lig'in 6. haftasında oynanan beşiktaş karşılaşmasıyla eski günlerine döndü...

trabzonspor'un 4-1 kazandığı maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaşan deneyimli futbolcu, daha sonra avrupa ligi'nde 2-2 biten basel mücadelesinde sosa'ya asist yaptı...

anthony nwakaeme milli aradan önce oynanan rizespor maçının da kahramanı oldu. yıldız oyuncu, 90. dakikada attığı kritik golle takımına galibiyeti getirdi.

son 3 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist kaydeden nwakaeme yeniden üstün performansına kavuşarak trabzonspor'un en önemli isimlerinden biri oldu...

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