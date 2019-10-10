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Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e övgü

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Obi Mikel, uyum sürecini geride bıraktığını belirterek "misyonum takımıma yardımcı olmak" dedi.
10.10.2019

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Obi Mikel kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Son haftalardaki yükselen performansıyla dikkat çeken Obi Mikel, taraftarın yüksek beklentisinin farkında olduğunu belirtirken transfer sürecinde yaşananları anlattı.

Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor'dan teklif geldiğinde önce milli takımdan arkadaşları Onazı ve Nwakaeme ile görüştüğünü belirterek "taraftarın beni karşılaması harikaydı, inanılmaz bir tecrübeydi. Daha önce hiçbir yerde bu şekilde karşılanmamıştım. dedi.

Obi Mikel bordo mavili takıma ilk geldiğinde değişim nedeniyle zorluklar yaşadığını vurgulayarak "yeni bir kültüre ve sisteme alışmak kolay değil. böyle iyi bir takımın içine dahil olmak zor. Başlangıçta bu sorunu yaşadım ama şimdi alıştım. Takımımız geçen sezon ki başarının üstünü hedefliyor. Ben de bu hedefe ulaşma konusunda çalışıyorum. kısaca görevim takıma yardımcı olmak" dedi.

Trabzonspor'a katıldığında gençlerin kalitesinin gözüne çarptığını anlatan tecrübeli futbolcu, "kulübün sisteminin genç oyuncuları yetiştirip takıma kazandırmak olduğunu gördüm. Takımla antrenmanlara çıktığımda Abdülkadir Ömür'ü görüp, yaptıkları karşısında çok şaşırdım. İnanılmaz derecede yetenekli bir oyuncu. Sakat olması çok üzücü, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı" ifadelerini kullandı.

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