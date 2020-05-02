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Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Badou Ndiaye, kariyerine bordo-mavili takımda devam etmek istiyor. Karadeniz ekibinin Stoke City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ndiaye'nin, menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek sezon sona erdikten sonra da takımda kalma isteğini dile getirdiği öğrenildi.
02.05.2020
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