Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren oyunculardan Guilherme'nin en büyük yardımcıları eşi ve çocuğu olmuştu. 45 gündür bireysel antrenmanlarını evinde sürdüren zaman zaman da koşular için tesislere giden oyuncularla gruplar halinde başlayacak olan antrenmanlar öncesi karantinanın son günlerinde oğlu Enzo Margues ile birlikte evinin bahçesinde futbol keyfi yaptı.
Trabzon'a kolay uyum sağladı
Trabzonspor'un devre arasında transfer ettiği Guilherme Costa Marques, oynadığı her mevkiye adapte olmasıyla dikkat çekti. Sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da forma giyebilen Brezilyalı futbolcu, Yeni Malatyaspor'dan geldiği Trabzonspor'a ve Trabzon'a ailesiyle birlikte çabuk uyum sağladı. Bordo-mavili takımla 6 Süper Lig , 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, kupa maçlarında kaydettiği iki golü bulunurken, ligde ise henüz golle tanışamadı. Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evinde sürdüren oyuncu liglerin başlama ihtimaline karşı kendini hazırladı.
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