03 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve haziran ayında yeniden başlaması beklenen Süper Lig için pazartesi günü antrenmanlara başlayacak olan Trabzonspor'da Brezilyalı futbolcu Guilherme, karantinanın son günlerinde çalışmalarını oğluyla sürdürüyor.
03.05.2020
ABONE OL

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren oyunculardan Guilherme'nin en büyük yardımcıları eşi ve çocuğu olmuştu. 45 gündür bireysel antrenmanlarını evinde sürdüren zaman zaman da koşular için tesislere giden oyuncularla gruplar halinde başlayacak olan antrenmanlar öncesi karantinanın son günlerinde oğlu Enzo Margues ile birlikte evinin bahçesinde futbol keyfi yaptı.

Trabzon'a kolay uyum sağladı

Trabzonspor'un devre arasında transfer ettiği Guilherme Costa Marques, oynadığı her mevkiye adapte olmasıyla dikkat çekti. Sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da forma giyebilen Brezilyalı futbolcu, Yeni Malatyaspor'dan geldiği Trabzonspor'a ve Trabzon'a ailesiyle birlikte çabuk uyum sağladı. Bordo-mavili takımla 6 Süper Lig , 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, kupa maçlarında kaydettiği iki golü bulunurken, ligde ise henüz golle tanışamadı. Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evinde sürdüren oyuncu liglerin başlama ihtimaline karşı kendini hazırladı.

DİĞER
Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor 03.05.2020
Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor 02.05.2020
Trabzonspor 23 milyon lira kar açıkladı Trabzonspor 23 milyon lira kar açıkladı 01.05.2020
Hüseyin Çimşir: İki kupayı da kazanmak istiyoruz Hüseyin Çimşir: İki kupayı da kazanmak istiyoruz 30.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'dan transfer hamlesi Trabzonspor'dan transfer hamlesi 29.04.2020
Hüseyin Çimşir: Hakem hataları sonuca etki etti Hüseyin Çimşir: Hakem hataları sonuca etki etti 29.04.2020
Trabzonspor Giorgi Chakvetadze'yi gündemine aldı Trabzonspor Giorgi Chakvetadze'yi gündemine aldı 28.04.2020
Ahmet Ağaoğlu mutfakta hünerlerini sergiledi Ahmet Ağaoğlu mutfakta hünerlerini sergiledi 27.04.2020
Trabzonspor'dan Mustafa Kapı'ya teklif Trabzonspor'dan Mustafa Kapı'ya teklif 27.04.2020
Trabzonspor Rezan Çorlu'nun peşinde Trabzonspor Rezan Çorlu'nun peşinde 26.04.2020
Trabzonspor Serdar Gürler'i istiyor Trabzonspor Serdar Gürler'i istiyor 26.04.2020
Sosa: Türkiye'de olduğum için şanslıyım Sosa: Türkiye'de olduğum için şanslıyım 26.04.2020
Karantinadaki Sörloth'a özel program Karantinadaki Sörloth'a özel program 25.04.2020
Trabzonspor'un şampiyonluk rotası Trabzonspor'un şampiyonluk rotası 24.04.2020
Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan mesajları Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan mesajları 23.04.2020
Alexander Sörloth Trabzon'a döndü Alexander Sörloth Trabzon'a döndü 23.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan çılgın takas! Yer yerinden oynayacak
Poşetlerle gelen büyük tehlike! Corona virüsü poşetten bulaşır mı?
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör kararı! Nenad Bjelica ve Erol Bulut...
Andone'nin yerine genç yıldız! Falcao devrede...
Arçil ve Şota devrede! Genç yıldız Trabzonspor'a
Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Arjantin'den!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör