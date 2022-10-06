Monaco - Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil
UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil. Kalemize gelen ilk top gol oldu. 45+'da yediğimiz penaltı ile 2-0 mağlup şekilde soyunma odasına gittik." dedi.
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