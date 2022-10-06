Monaco Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında Trabzonspor deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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