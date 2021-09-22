Son dakika spor haberleri | Trabzonspor'a o isimden kötü haber!

Trabzonspor'a, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Konyaspor maçı öncesinde kötü bir haber geldi. Bordo mavililerin golcü futbolcusu Fode Koita, yapılan antrenmanda sakatlık yaşadı. Fırtına'dan 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

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