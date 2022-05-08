İstanbul'da bordo mavi coşku! İşte Trabzonspor taraftarlarının Yenikapı'daki kutlamaları...
Süper Lig'de 2021/22 sezonunun şampiyonu olan Trabzonspor'da, taraftarlar oldukça coşkulu kutlamalar yapıyor. İlk olarak Trabzon şehrini bordo mavili renklere bürüyen yüzbinlerce taraftarın bu kutmalarına, İstanbul Yenikapı'da da devam ediliyor. İşte o görüntüler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
"Avcı işini bilir" 07 Mayıs 2022 | 12:00
03:16
Fırtına'nın gençlerinden şampiyonluk yorumu! 06 Mayıs 2022 | 12:00
01:54
Avcı: Şampiyonluğu garantiledikten sonra... 06 Mayıs 2022 | 12:00
08:05
Yıldızlardan şampiyonluk sözleri! 06 Mayıs 2022 | 12:00
02:22
Bakasetas: Kendi performansımdan daha önemli olan... 06 Mayıs 2022 | 12:00
01:16
Flaş Fırtına yorumu! "Bu isimler riske edilmemeli" 06 Mayıs 2022 | 12:00
01:04
İşte şampiyon Fırtına'nın Hatay'daki ilk 11'i! 06 Mayıs 2022 | 12:00
03:40
İşte Fırtına'nın Hatay'daki muhtemel 11'i 06 Mayıs 2022 | 12:00