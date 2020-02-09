09 Şubat 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Hüseyin Çimşir'den kırmızı kart yorumu

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, “Faulü bizim atmamız gerekirken, hakemin vermediği bir faul, bize kırmızı kart olarak geri dönüyor. Önemli bir oyuncuyu kaybettik” dedi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise aldığı galibiyetten ötürü Trabzonspor'u tebrik ettiğini söyledi.
09.02.2020

Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, başkentte Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Karadeniz ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Trabzonspor aldığı galibiyetle puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Sörloth'un gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu. Çimşir, pozisyon içinde faulü Trabzonspor'un kullanması gerektiğini savunarak, "Faulü bizim atmamız gerekirken, hakemin vermediği bir faul, bize kırmızı kart olarak geri dönüyor. Oyunculara sakin olmaları gerektiğini sahada kalmaları için mücadele etmeleri gerektiğini, mücadele etmelerini söyledim. Önemli bir oyuncuyu kaybettik. Bundan sonrasıyla ilgili onların da bizim de Trabzonspor oyuncularının hepsinin sahada kalmak için daha çok mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Penaltı pozisyonuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çimşir, "Penaltı pozisyonu, penaltı. Direkt tabanı var oyuncunun, benim tarafımdan bakıldığı zaman net penaltı" şeklinde konuştu.

HAMZA HAMZAOĞLU: TRABZONSPOR'U KUTLUYORUM

Sahadan mağlup ayrılan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Bugün kendi sahamızda kazanmak için çıktık maça ama kaybettik. Trabzonspor'un bizi yenmesi bana göre çok normal bir sonuç. Bugün oyundan yine koptuk, futbolun dışına taşındı oyun. Konuşsak bir türlü, konuşmasak bir türlü. Bütün kural ve kanunlarımızı susturmaya yönelik, içimiz çok dolu olmasına rağmen, üstünkörü değineceğim. VAR sistemi geldi, güzel oldu. Haksızlığı önler diye düşündük ama haksızlıklara uydurma bir şey olmuş gibi görünüyor. Bizim geçen haftalarda açık olan ele çarpan, topa verilmeyen penaltı bugün, aynı top havada; iki oyuncu ayağını kaldırıyor. Bizim oyuncu parmak ucuyla dürtmeye çalışırken, topa öbür oyuncu vurduktan sonra benim oyuncumun ayağının tabanına vuruyor. Benim oyuncum gidip tabanına basmıyor, sert bir hareketi yok. Çarpışma oldu. Yıllardır kenardan futbolu yönetiyoruz, saha içinde de oluyor. Rakip direkt olarak sana tabanla gelmiyorsa bu olmaz. Ne yapsın oyuncumuz, o zaman söyleyelim hiçbir şekilde oyuncumuz rakibe ayağını, kafasını uzatmasın. Bize yapılsa penaltı verilmiyor. Böyle mi futbol oynayacağız artık. Dokunmadan, temas etmeden. Sahada kalmaya çalışırken, sahada verilen bir kararla oyun kopuyor. Bir mücadele veriliyor bu kadar ucuz olmaz bazı şeyler. Gerçekten gördüğümüzü çalabilmek lazım ama bunu da herkes için eşit yapmak lazım. Maalesef bu konuda sıkıntılarımız var gibi görünüyor. Yazık. Daha sonra 3 oyuncumu da çıkardım. Hiç olmazsa kendi kendimizi üzmeyelim, diye çıkardım. Hayatımın en güzel 10 dakikasını saha kenarında geçirdim. Bundan sonra da böyle mi devam etmeliyim. İş ahlakım buna elvermez. Biz yine saha kenarında mücadeleye devam edeceğiz. Biz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'u kutluyorum. İyi bir takım. Zaman zaman iyi şeyler yaptık fakat önümüzdeki haftaya bakacağız" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çimşir'den kırmızı kart yorumu Hüseyin Çimşir'den kırmızı kart yorumu 09.02.2020
Canlı yayında flaş sözler! Kaos çıkartmak istiyorlar Canlı yayında flaş sözler! "Kaos çıkartmak istiyorlar" 08.02.2020
Toroğlu'ndan sert eleştiri! Böyle hakemlik yapmayın gidin Toroğlu'ndan sert eleştiri! "Böyle hakemlik yapmayın gidin" 08.02.2020
Zeki Uzundurukan: Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir Zeki Uzundurukan: Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir 08.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'da forma aslanın ağzında Trabzonspor'da forma aslanın ağzında 08.02.2020
Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da hedefimiz belli Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da hedefimiz belli 07.02.2020
Trabzonspor kritik virajda Trabzonspor kritik virajda 07.02.2020
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın forması emekli edildi Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın forması emekli edildi 06.02.2020
Trabzonsporlu Sörloth durdurulamıyor Trabzonsporlu Sörloth durdurulamıyor 06.02.2020
Trabzonspor'da hedef çifte kupa Trabzonspor'da hedef çifte kupa 06.02.2020
Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi 05.02.2020
Obi Mikel'den Emre Belözoğlu açıklaması! Obi Mikel'den Emre Belözoğlu açıklaması! 04.02.2020
Emre Belözoğlu Mikel'e ırkçı söylemde bulundu mu? Canlı yayında açıkladı! Emre Belözoğlu Mikel'e ırkçı söylemde bulundu mu? Canlı yayında açıkladı! 03.02.2020
Uğurcan Çakır Türkiye rekorunu kırarak transfer olacaktır "Uğurcan Çakır Türkiye rekorunu kırarak transfer olacaktır" 03.02.2020
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası Trabzonspor'da Sörloth fırtınası 03.02.2020
Fırtına seriyi sürdürdü Fırtına seriyi sürdürdü 03.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi
Southampton'dan Mario Lemina kararı! Önümüzdeki sezon...
Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i
Süper Lig hakemleri hangi takımı tutuyor?
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)
Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Yeni takımı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör