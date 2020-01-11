Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk yarışı ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Zirve mücadelesini değerlendiren Ağaoğlu, "Sezon bittiği zaman ya da kupada da final maçının son düdüğü çaldığı zaman şampiyon belli olacak. Verilen tüm mücadele şampiyonluk ve kupanın kazanılması için ama sizinle birlikte diğer takımlar da aynı mücadeleyi veriyor. Şampiyonluk ile ilgili söylemleri rakiplere karşı biraz saygısızlık olarak nitelendiriyorum." dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren başkan Ağaoğlu, "Kulübün bütçesini etkilememesi lazım. mevki olarak belirtmek de çok doğru olmaz. Şu ana kadar Ndiaye transferi gerçekleşti ve bir transfer daha olabilir. 14 yabancı transferini de tamamlamış durumdayız. Bu 14 futbolcuyu oynatma ve kadroya alma şansınız yok. Trabzonspor'un da oynatamayacağı oyuncuları kadrosuna katma lüksü yok." şeklinde konuştu.

Sezon sonu sözleşmeleri bitecek Sosa ve Novak'a iyi bir teklif yaptıklarını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "O konuda bizim bir sıkıntımız yok. Rakamsal olarak da bir sıkıntımız olduğunu zannetmiyorum. Kulübün verebileceği en yüksek rakamı oyuncularımıza teklif ettik. İki oyuncunun da menajerleri birazcık 'menajercilik' oynuyor. Bizle alakalı bir sıkıntı yok, oyuncularla alakalı da menajerlerle henüz bir noktaya gelmiş değiliz. Onlar bekliyor, biz de bekliyoruz. Sabrı gerektiren bir süreç var. İşin doğrusu bizim de bir acelemiz yok" dedi.