Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren başkan Ağaoğlu, "Kulübün bütçesini etkilememesi lazım. mevki olarak belirtmek de çok doğru olmaz. Şu ana kadar Ndiaye transferi gerçekleşti ve bir transfer daha olabilir. 14 yabancı transferini de tamamlamış durumdayız. Bu 14 futbolcuyu oynatma ve kadroya alma şansınız yok. Trabzonspor'un da oynatamayacağı oyuncuları kadrosuna katma lüksü yok." şeklinde konuştu.
Sezon sonu sözleşmeleri bitecek Sosa ve Novak'a iyi bir teklif yaptıklarını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "O konuda bizim bir sıkıntımız yok. Rakamsal olarak da bir sıkıntımız olduğunu zannetmiyorum. Kulübün verebileceği en yüksek rakamı oyuncularımıza teklif ettik. İki oyuncunun da menajerleri birazcık 'menajercilik' oynuyor. Bizle alakalı bir sıkıntı yok, oyuncularla alakalı da menajerlerle henüz bir noktaya gelmiş değiliz. Onlar bekliyor, biz de bekliyoruz. Sabrı gerektiren bir süreç var. İşin doğrusu bizim de bir acelemiz yok" dedi.
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