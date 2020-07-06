Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar bu mücadeleyi yapacağız
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Oyun başlangıcımız, oyunun gidişatı itibariyle iyi bir mücadele oldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra penaltıdan golü bulmamız, sonrasında ikinci yarı golü bulmamız bizi daha güvenli oyuna itti. Özellikle ilk yarı Galatasaray'ın Başakşehir maçında geriden oyun kurmasına baskıyla karşılık vermek istedik. Geneliyle başarılı olduk. Genel itibariyle oyunun özellikle ikinci yarısında daha güvenli, daha çok topa sahip olan takımdık. Belli bölümlerde skorun rahatlığıyla gereğinden fazla uzun top oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün sakatlıktan gelen oyuncular vardı. Sakatlıktan çıkardığımız oyuncular vardı. Yoğun bir takvime giriyoruz. Bütün oyuncuları ekonomik kullanmalıyız. Kazandık, yolumuza devam ediyoruz. Ligin sonuna kadar bu yarışı sürdürmek istiyoruz. Geçen hafta Başakşehir maçında iyi oyun sergileyen Galatasaray vardı. Sahte 9 ile oynaması Emre Akbaba'nın oynaması bize zaman zaman problem yaşattı. İyi karşılık verdik. Daha çok merkezi kapatıp, orada yetenekli oyuncuları vardı. Merkezi kapatıp, kenara oynatması isteği vardı. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bir iki pozisyon haricinde öndeki baskıyı iyi yaptık. İkinci yarı skoru aldıktan sonra biraz daha oyunun güvenliğini elimize alarak oynamaya çalıştık. Oyuncuların isteği arzusu, beraberlikten sonra ortaya koyduğu geri dönüş benim için saygıya değerdi. Hepsini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise Çimşir, "Biz şehir olarak, coğrafya olarak inatçı insanlarız. Sonuna kadar takım halinde bu mücadele yapacağımızı düşünüyorum. Camia ve oyuncu grubu ile beraber. İnşallah bu inadımızı sezon sonuna kadar taşıyacağız. Sonucunu da hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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