08 Nisan 2021, Perşembe
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Hıncal Uluç'tan 1959 öncesi şampiyonluk tartışmalarına flaş yorum! "Trabzonspor'un hakkı ne olacak"
Son dakika spor haberleri: 1959 öncesi şampiyonluk tartışmaları için A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç çarpıcı bir açıklamada bulundu. Uluç, ""Türkiye'de profesyonel ligler 1959'da kuruldu, hukuk bu. Sadece belirli şehir takımlarının katılabildiği liglerde şampiyon ilan edersen Trabzon'un hakkı ne olacak?" dedi. (TS spor haberleri)
08.04.2021
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