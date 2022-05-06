HATAYSPOR TRABZONSPOR SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte şampiyon Trabzon'un ilk 11'i!
Hatayspor - Trabzonspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Zorlu maç öncesinde bordo mavili ekip bu sezon ilk kez şampiyon ünvanı ile Süper Lig maçına çıkacak. Fırtına deplasmanda Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny 11'i ile sahada olacak. Müsabaka 6 Mayıs Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Maç Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Hatayspor - Trabzonspor maçını CANLI izle...
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