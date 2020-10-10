Hamdi Aslan: Trabzonspor'un tepkisi ses getirir

Hazırlık maçında BB Erzurumspor ile karşılaşan Trabzonspor, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Bordo-mavili ekip, karşılaşmanın başında 1 dakika hareketsiz kalarak hakem kararlarını protesto etti. Fırtına'nın bu protestosunu A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'un tepkisi ses getirir" ifadelerini kullandı.

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