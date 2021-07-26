26 Temmuz 2021, Pazartesi

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GOL | Trabzonspor 2 - 1 Kasımpaşa

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında 78. dakikada Gervinho'nun attığı golle 2-1 öne geçti.
26.07.2021
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