GOL | Trabzonspor 1-1 Crystal Palace
Hazırlık maçında Crystal Palace, 7. dakikada Edouard'ın attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 1-1’e getirdi.
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