GOL | Trabzonspor 2-0 Sivasspor
Türkcell Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadelenin 51. dakikasında Cornelius’un golüyle farkı 2’ye çıkardı. İşte Fırtına’nın 2. golü…
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Uğurcan Çakır: Bu sezon yine şampiyonluk istiyoruz 30 Temmuz 2022 | 12:00
04:02
VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o anlar 30 Temmuz 2022 | 12:00
02:21
GOL | Trabzonspor 4-0 Sivasspor 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:14
GOL | Trabzonspor 3-0 Sivasspor 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:24
GOL | Trabzonspor 2-0 Sivasspor 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:36
GOL | Trabzonspor 1-0 Sivasspor 30 Temmuz 2022 | 12:00
00:48
Edin Visca'nın golü geçersiz sayıldı! 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:30
Avcı'dan Süper Kupa sözleri! "Kupaya uzanmak istiyoruz" 30 Temmuz 2022 | 12:00