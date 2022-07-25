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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan transfer sözleri! “Bir sağ stoperle…”

Trabzonspor, Avusturya kampında hazırlık maçında Empoli'ye Destro'nun golüyle 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, A Spor'a değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

25 Temmuz 2022 | 21:17
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