Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan transfer sözleri! “Bir sağ stoperle…”
Trabzonspor, Avusturya kampında hazırlık maçında Empoli'ye Destro'nun golüyle 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, A Spor'a değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
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