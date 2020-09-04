04 Eylül 2020, Cuma

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GOL | Çaykur Rizespor 2-2 Trabzonspor

Hazırlık maçında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor, 34. dakikada Milan Skoda'nın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
04.09.2020
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