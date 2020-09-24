Fousseni Diabate'nin uçağı İstanbul'a indi

Trabzonspor'un transferi için Leicester City ile anlaşma sağladığı Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki futbolcu, İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a gidecek. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

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