24 Eylül 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fousseni Diabate'nin uçağı İstanbul'a indi
Trabzonspor'un transferi için Leicester City ile anlaşma sağladığı Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki futbolcu, İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a gidecek. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
24.09.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe Samatta transferini bitirdi
- Fenerbahçe Nazım Sangare'yi açıkladı
- Beşiktaş'ın Avrupa'da 224. randevusu
- Fousseni Diabate Trabzonspor'da
- Beşiktaş'ta Rio Ave maçında 3 eksik! Murat Şahin açıkladı
- Samatta derbide forma giyecek mi?
- Canlı yayında açıkladı! Khedira Galatasaray'a mı geliyor?
- Samatta Fenerbahçe için İstanbul'da
- Galatasaray'dan Khedira hamlesi
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama