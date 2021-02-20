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Fırtına'yı böyle değerlendirdi! "Trabzonspor'u kimse durduramaz"

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve zirveyi takibi sürdürdü. A Spor yorumcusu Serhan Türk, bordo-mavililerin performansını değerlendirdi. Türk, "Trabzonspor aldı başını gidiyor. Bu Trabzonspor'u kimse durduramaz, çok zor durdurur." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
20.02.2021
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