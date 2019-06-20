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Fırtına Halil Dervişoğlu için ısrarcı | Video haber

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Halil Dervişoğlu için Sparta Rotterdam'a sunduğu teklifi artırdı.
20.06.2019

Trabzonspor'dan Gaibor atağı

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