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UEFA'dan Trabzonspor'a ceza

Trabzonspor Kulübü, Sparta Prag maçında yaşanan olaylardan dolayı UEFA tarafından tribün kapatma cezası aldıklarını açıkladı.
02.10.2019

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

UEFA Disiplin Kurulu tarafından, Sparta Prag ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada güney kale arkasındaki bazı bloklardan atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verilmiştir.

Buna göre 3 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağımız FC Basel karşılaşmasında Güney Kale Arkası Üst A Blok - Güney Kale Arkası Üst G Blok - Güney Kale Arkası Alt I, J, K ve L bloklar bloke edilmiştir. İlgili tribünlere kesinlikle taraftar girişi olmayacaktır.

Kulübümüzün benzeri bir eylemin tekrarlanması halinde daha ağır bir ceza ile karşılaşacağını belirtir, tüm taraftarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz.

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