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Fırtına Avrupa'da 1 puana razı oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Basel ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonuçla grupta ilk puanını alırken, Basel ise puanını 4'e yükseltti.
04.10.2019

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında İsviçre temsilcisi Basel'i konuk eden Trabzonspor'da, geride kalan hafta Süper Lig'de 4-1 kazanılan Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı.

Karşılaşma öncesi basın toplantısında, ağrıları olan oyuncuları dinlendireceğinin mesajını veren teknik direktör Ünal Karaman, Sosa, Nwakaeme, Kamil Ahmet Çörekçi ve Pereira'yı kulübede oturttu.

Karaman, Sosa'nın yerine Doğan Erdoğan'ı, Nwakaeme'nin yerine Sturridge'i, Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Avdijaj'ı, Pereira'nın yerine de Campi'yi oynattı.

Savunma kurgusunda değişiklik

Karaman, Beşiktaş maçındaki savunma kurgusunu değiştirdi.

Sağ bekte stoper Hüseyin Türkmen'i görevlendiren Karaman, savunmanın göbeğinde Hosseini'nin yanında Campi'yi oynattı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı ve Ogenyi Onazi kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da Sosa ve Pereiara'nın yokluğunda takım kaptanı olarak 23 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır sahaya çıktı.

Sturridge ilk kez

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AEK karşılaşması öncesi sözleşme imzaladığı ancak antrenman eksikliği ve sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, ilk kez 11'de görev yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı sonrası Beşiktaş maçının son bölümlerinde oyuna dahil ettiği golcü oyuncuyu bu kez 11'de görevlendirdi.

Sturidge, ailesini de bu maçı izlemek için Trabzon'a davet etti.

Tesislerden konvoyla geldiler

Trabzonspor ile Basel arasında oynanan maç öncesi bordo-mavili taraftarlar, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın davetini geri çevirmeyerek tesislere akın etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılan bordo-mavili kafileyi, taraftarlar meşaleler yakarak ve tezahüratlarla uğurladı.

Ardından konvoy eşliğinde stadyuma gelen kafileye başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan da eşlik etti.

Maç öncesi dostluk yemeği

Basel maçı öncesi yönetim kurulu tarafından misafir takım yönetimine yemek verildi.

Yemekte asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu ve Dursun Ali Sakarya hazır bulunurken, misafir takım Basel'in üst yöneticisi Rolan Henri, yönetim kurulu üyeleri Alexander Stahelin, Barbara Bigler, sportif koordinatör Philipp Kauffman ve UEFA Delegesi Robert Kispal da yer aldı.

Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi.

Güney tribün kapalı

Sparta Prag ile oynanan maçta sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı tribün kapama cezası verilmesi nedeniyle, güney tribüne taraftar alınmadı.

Yaklaşık 5 bin dolayında taraftar bu nedenle karşılaşmayı izleyemezken, stadın misafir takım bölümü haricindeki yerler ise doldu.

Az sayıda Basel taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek verdi.

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