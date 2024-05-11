Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Kupa finaliyle alakalı açıklamalarda bulunan Doğan, Uğurcan Çakır'ın transferiyle alakalı da konuştu. İşte detaylar...
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