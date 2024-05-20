Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Şehrin kupaya ihtiyacı var!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "Şehrin kupaya ihtiyacı var" dedi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:27
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Şehrin kupaya ihtiyacı var! 20 Mayıs 2024 | 12:00
16:52
Uğurcan takımdan ayrılacak mı? Başkan Doğan açıkladı 11 Mayıs 2024 | 12:00
01:26
Toroğlu yorumladı! Trabzonspor'un aleyhine verilen penaltı kararı doğru mu? 04 Mayıs 2024 | 12:00
03:36
Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 04 Mayıs 2024 | 12:00
00:48
Fırtına maç sonrası gol reaksiyonlarını paylaştı! 25 Nisan 2024 | 12:00
00:58
Trabzonspor'dan Mehmet Ali Yılmaz paylaşımı... 24 Nisan 2024 | 12:00
01:47
Küçük Trabzonspor taraftarın 'bordo-mavi' sevdası! 20 Nisan 2024 | 12:00
03:16
"Verilen cezalar kaldırılabilir" 03 Nisan 2024 | 12:00