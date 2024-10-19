Ertuğrul Doğan: Şu anki borcumuz 3 milyar 150 milyon Türk Lirası yani 84 milyon avro ediyor
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Doğan, "şu anki borcumuz 3 milyar 150 milyon Türk Lirası yani 84 milyon avro ediyor." ifadelerini kullandı.
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