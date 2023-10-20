Video Trabzonspor Videoları Ertuğrul Doğan: Bakasetas'a teklif yaptık kabul etmedi

Ertuğrul Doğan: Bakasetas'a teklif yaptık kabul etmedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfer hakkında konuşan Doğan, yıldız oyuncuya teklif yaptıklarını açıkladı.

20 Ekim 2023 | 00:35
VİDEO DEVAM EDİYOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor canlı yayınına konuk oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Transfer hakkında konuşan Doğan, Bakasetas ve eski futbolcuları Nwakaeme hakkında konuştu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın o açıklamaları...

''BAKASETAS'A TEKLİFTE BULUNDUK''

"Bakasetas'a bir teklifte bulunduk, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararı neyse yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bize ulaşan herhangi bir teklif yok Bakasetas için."

"Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi isterse biz gider elimizden geleni yaparız."

"Son dönemde yapılan transferler... Trabzonspor marka değerini korumak zorunda. Başkan olarak bunu ben korumak zorundayım. 'Biraz daha taraftarlarımızın gözüne hoş gelecek isimlerin alınması gerekir' dedim, teknik onay gelince aldık." ifadelerini kullandı.

''ÇOK İSTEDİM AMA ALAMADIM''

"Çok istediğim ama alamadığım bir transfer oldu. Şu an isim veremem çünkü almaya çalışıyorum hala."

"Ben 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum, ondan önce Trabzon'da doğdum büyüdüm. Tribünler neden boş? Ben olsam aynı tepkiyi ben de verirdim. Ben şehrimi bilen biriyim. Burada başkanlık yapmak çok zor iş. Biz böyleyiz."

"Sorunların nerede olduğunu biliyoruz. Taraftar işin arka planına bakmaz. Biz de bakmazdık. Ancak kalıcı başarılar için arkanın sağlam olması lazım. Trabzonspor'un şampiyon olması için çok şey yapması lazım." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:50
Ertuğrul Doğan: Bakasetas'a teklif yaptık kabul etmedi 19 Ekim 2023 | 12:00
01:29
Bjelica ile yollar neden ayrıldı? 19 Ekim 2023 | 12:00
01:00
Toroğlu'dan övgü dolu sözler! "TFF'yi tebrik ediyorum" 16 Ekim 2023 | 12:00
04:13
Trabzonspor'da Nenad Bjelica gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu? 07 Ekim 2023 | 12:00
03:41
Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi! 21 Eylül 2023 | 12:00
09:23
Mehmet Can Aydın'dan transfer sözleri! 21 Eylül 2023 | 12:00
01:00
"Fizik tekniği yener" 19 Eylül 2023 | 12:00
03:01
"Maçı alma şansı yok!" 17 Eylül 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN