Çarpıcı yorum! "Trabzonspor tek kale oynadı"
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında sahasında VavaCars Fatik Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, karşılaşmanın ardından flaş yorumlarda bulundu. İşte o sözler...
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