Erman Toroğlu'dan Sivasspor-Trabzonspor yorumu! "3 gol atıp yenemiyorsan..."
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u konuk oldu ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "3 tane gol atıp galip gelemiyorsan o zaman bakacaksın kendine. Yenemiyorsan aynaya bakacaksın, bu kadar basit." ifadelerini kullandı.
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