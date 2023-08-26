Erman Toroğlu Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleinin ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk 45 dakikasını yorumladı. İşte o sözler... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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