10 Mart 2019, Pazar

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Uğurcan Çakır: Milli Takıma gitmek istiyorum

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, Akhisarspor maçını kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti. Uğurcan, Milli Takıma gitmek istediğini de dile getirdi.
10.03.2019

Uğurcan Çakır: Milli Takıma gitmek istiyorum Uğurcan Çakır: Milli Takıma gitmek istiyorum 10.03.2019
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